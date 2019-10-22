Kaspersky'e "tam saldırı zinciri" testlerinde büyük ödül

İSTANBUL (AA) - Kaspersky Anti Targeted Attack platformu, SE Labs tarafından gerçekleştirilen ilk Sızıntı Müdahale Testi'nde en yüksek AAA ödülüne layık görüldü. Kaspersky'den yapılan açıklamaya göre, şirket, Anti Targeted Attack Platformu'nu SE Labs ile yeni ve zorlu bir Sızıntı Müdahale Testi'ne soktu. Kaspersky, bu testle saldırı sürecinin her aşamasında hedefli saldırıları tespit etme, iyileştirmeler sunma ve yasal uygulamaları idare etme yeteneğini incelemeyi amaçlıyordu. Kaspersky Anti Targeted Attack Platformu, dünya çapında kurumsal ağlardaki gerçek ve mevcut tehditleri temsil eden 85 saldırı senaryosuna tabi tutuldu. Çözüm, çeşitli açıklara, dosyasız saldırılara ve zararlı yazılım eklerine karşı etkili oldu. Hedefli saldırıların tamamını ilk aşamalarda tespit etti ve 82 tanesi için potansiyel veri hırsızlığına, hasara ve yasa dışı uzaktan erişime karşı koruma sağladı. Ürün ayrıca, yasal nesneleri de hiçbir yanlış pozitif olmadan doğru bir şekilde tanımlayıp idare etmeyi başardı.

Çözüm, sistemleri ele geçirmek ve hedef ağlara girmek için tasarlanmış çeşitli karmaşık siber saldırılara karşı test edildi. Test laboratuvarı; çalıştırma aracılığıyla ilk erişimi elde etmeye çalışma, kalıcılık ve yatay hareket sağlama, ayrıcalıkları artırma, kimlik bilgilerine erişme ve bilgi sızdırma aşamalarını içeren tam saldırı zincirleri aracılığıyla gerçek tehdit aktörlerinin davranışlarını taklit etti. Test mühendisleri, hedefleri araştırmak ve saldırıdan daha fazla erişim elde edip bilgi çalmak veya sistemlere zarar vermek için çeşitli araçlar, teknikler ve vektörler kullandı. Tüm testlerdeki performansından dolayı Kaspersky Anti Targeted Attack Platformu, SE Labs'ten en yüksek düzey olan AAA ödülünü almaya hak kazandı. - "Çözümümüz, gerçek hayata ilişkin senaryoların her aşamasında sınandı" Açıklamada görüşlerine yer verilen SE Labs Üst Yöneticisi (CEO) Simon Edwards, Sızıntı Müdahale Testi'nin, ürünlerin hedefli saldırılara karşı koruma yeteneklerini değerlendirmede yeni bir yaklaşım sunduğunu belirterek, şunları kaydetti: