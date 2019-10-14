Kastamonu elmasında rekolte artışı beklentisi

Kastamonu'da geçtiğimiz yıl zirai don nedeniyle 5 bin ton olan rekoltenin bu yıl 15 bin tona çıkacağı tahmin ediliyor.

Kastamonu Ziraat Odası Başkanı Mehmet Butur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilde üretilen Amasya, granny smith, golden ve starking cinsi elmanın hasadının sürdüğünü söyledi.

İl genelinde yaklaşık 11 bin dekar alanda elma üretiminin yapıldığını belirten Butur, geçtiğimiz yıl rekoltenin zirai don nedeniyle düşük kaldığını dile getirdi.

Bu yıl rekoltenin geçen yıla oranla çok yüksek olduğunu anlatan Butur, "15 bin ton civarında bir rekolte bekliyoruz. Rekolte daha yüksek olacaktı ancak Kastamonu'da bu yıl dolu afeti yaşadık. Bu nedenle elma rekoltesi baya düştü. Rekolte iki üç katına çıkabilirdi." dedi.

Geçtiğimiz yıl yaklaşık 5 bin ton rekolte gerçekleştiğini ifade eden Butur, 2017 yılında ise bu yılki rekolteye yakın bir verimi yakaladıklarını hatırlattı.

Elma üreticilerinin topraklarına tahlil yaptırması gerektiğini vurgulayan Butur, "Hangi bölgede hangi elma fidanının olacağının iyi araştırılması gerekiyor. Bu işi bilimsel ve bilinçli yapmamız gerekiyor. Son zamanlarda bilim adamları küresel ısınmadan bahsediyorlar. Afetleri çok sık yaşıyoruz. Bu nedenle de TARSİM'i bütün üreticilerimizin her alanda yaptırması gerekiyor."

Elma üreticisi Hilmi Karagücük ise dolu yağışının rekolteyi düşürmesine rağmen geçen yıla kıyasla bu yılki verimin güzel olduğunu belirtti.

Elmaları kilogramı 2 ila 5 lira arasında sattıklarını dile getiren Karagücük, elma hasadının bu ay içinde tamamlanacağını kaydetti.

