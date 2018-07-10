FİNANS

Kastamonu'da 8 kişilik basın açıklamasına 40 jandarma ile önlem

FİNANS HABERLERİ  | 10.07.2018 17:25 | Son Güncelleme

KASTAMONU'nun Tosya ilçesi Ortalıca köyünden 8 kişi, çeltik fabrikası ve yöresel ürünleri sattıkları dükkanların D-100 Karayolu'na çıkışının bariyerlerle kapatılma kararını protesto için basın açıklaması yapmak istedi.

Emre ÇİLOĞLU/TOSYA (Kastamonu), (DHA)- KASTAMONU'nun Tosya ilçesi Ortalıca köyünden 8 kişi, çeltik fabrikası ve yöresel ürünleri sattıkları dükkanların D-100 Karayolu'na çıkışının bariyerlerle kapatılma kararını protesto için basın açıklaması yapmak istedi. 8 kişilik eylem için ilçe ve Kastamonu'dan gelen yaklaşık 40 jandarma güvenlik önlemi aldı. Açıklamadan sonra Karayolları, tesisler ile yol arasındaki alanı bariyerlerle kapattı.

Ortalıca Beldesi Tarım ve Kalkınma Kooperatifi Başkanı Şevket Yerli ve Muhtar Mehmet Çolak ile yanlarındaki 6 kişi, bugün sabah saatlerinde kooperatife ait çeltik fabrikası ve yöresel ürünlerin satıldığı dükkanların bulunduğu alanın D-100 Karayolu'na açılan bölümünün bariyerlerle kapatılma kararına tepki gösterdi. 8 kişi, tepkilerini basın açıklamasıyla duyurmak istedi. Basın açıklaması için 8 köylü alanda bir araya gelirken, Tosya ve Kastamonu merkezden takviye olarak sevk edilen 40 jandarma, güvenlik önlemi aldı.

Kooperatif Başkanı Şevket Yerli yaptığı basın açıklamasında, çeltik fabrikası ve tesisin köylerinin gelir kaynağı olduğunu belirtti. Yerli, köylerinin belediyelik olduğu dönemlerde 480 ortaklı bir kooperatif olan S.S. Ortalıca Beldesi Tarım ve Kalkınma Kooperatifi olarak yol kenarında 22 bin dönüm ve buna ek olarak 4 bin 700 metrekarelik bir arsayı hazineden satın aldıklarını söyledi.

'ARTIK SATIŞ YAPAMAYACAĞIZ'

D-100 Karayolu'na çıkışın kapatılmasıyla satış yapamayacaklarını belirten Kooperatif Başkanı Şevket Yerli, "Karayolları Bölge Müdürlüğü'nün burada yapmış olduğu inceleme sonucu, burasının köye ait olduğu için kapatılmamasına ve 30 metrelik bir kısmın giriş yolu olarak bırakılmasına karar verildikten sonra, bariyerlerin de bu karara göre çekilmesi kararı alındı. Bugün görüyoruz ki köylümüzün ürünlerini satabileceği tesislerimizin önü kapatılıyor. Sesimizi devlet büyüklerine duyurmak istiyoruz. Bu hareketi, dünyaca ünlü Tosya pirincine karşı bir darbe olarak nitelendiriyoruz. Çorum'un Osmancık ilçesinde yol kenarında hiçbir bariyer yok. Oradaki insanlar rahat rahat satış yapabilirken, biz bu bariyerler yüzünden artık satış yapamayacağız" dedi.

Açıklamadan sonra Karayolları çalışanları, jandarmanın aldığı güvenlik tedbirleri altında Ortalıca köyüne ait tesisler ile yol arasındaki alanı bariyerlerle kapattı.

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