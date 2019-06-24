Kastamonu'da elektrik şebekesi yapım işi ihalesi

Kastamonu Taşköprü Organize Sanayi Bölgesi'ne (OSB) ait yüksek gerilim-alçak gerilim elektrik şebekesi yapım işi ihale edilecek.

Kastamonu Taşköprü OSB Müteşebbis Heyet Başkanlığının konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Kastamonu Taşköprü OSB'ye ait yüksek gerilim-alçak gerilim elektrik şebekesi ve elektrik yeraltı şebekesi yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümünde indirime gidilerek, kapalı zarf teklif alma usulüyle ihale edilecek.

Keşif bedeli 3 milyon 791 bin 465 lira, geçici teminat bedeli ise 113 bin 743 lira 95 kuruş olarak belirlenen ihale, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Ankara'daki yeni hizmet binasının 159 numaralı toplantı salonunda, 9 Temmuz Salı günü saat 10.00'da yapılacak.

