Kastamonu'da katı atıktan elektrik üretimine başlandı

Sadece çöpleri toplamanın yeterli olmadığına işaret eden Karadeniz, "Çöpleri bulunduğu yerde bir şekilde imha etmek veya ekonominin içine sokmak gerekiyor. Aksi taktirde bulunduğu yerde sorunlar çıkarıyor. Tüm belediyeler ve il özel idarelerinin el birliği yaptığında Türkiye'ye örnek olabilecek projeleri gerçekleştirilebilmesi bakımından bu tesisin önemli olduğunu düşünüyorum." dedi.

AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik de yatırımın Kastamonu ve Türkiye için önemli olduğunu vurgulayarak, katık atıkların enerjiye döndüğünü görmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

- Saatte 1200 kilovat enerji üretiliyor

KASMİB ve Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş ise tesiste Kastamonu'nun 19 ilçesi ile merkezden gelen katı atıkların toplandığını söyledi.

Tesiste katı atıkların bertarafının sağlandığını anlatan Babaş, şöyle devam etti:

"Bu, çok kolay bir iş değil. Bunun için çok organize olmuş bir sistem var. Her gün 19 ilçeden çöpü toplayıp 6 istasyona getiriyoruz. Bu istasyonlardan da bu tesise düzenli şekilde aktarıyoruz. Bunun için güzel bir ekibimiz var, 7 gün 24 saat çalışıyor. Günde 19 ilçe ve merkez dahil 260 ton katı atık tesisimize geliyor. 'Bunun değerlendirilmesi gerekiyor' dedik ve çalışmalara başladık. İhalemiz sonuçlandı ve ihaleyi alan firma, bunu zamanında yapıp bu hale getirdi."

Tesiste 15 gündür elektrik üretildiğini vurgulayan Babaş, şunları kaydetti: