Kastamonu'da siyez hasadı sona erdi

Kastamonu'da geçmişi binlerce yıl öncesine dayanan ve "Hitit buğdayı" olarak anılan siyez buğdayının hasadı tamamlandı.

20 bin dekarı İhsangazi ilçesinde olmak üzere kent genelinde yaklaşık 65 bin dekar alanda ekilen siyez buğdayı, hem iç hem de dış piyasada ham ve işlenmiş şekliyle talep görüyor.

Siyez buğdayı bölgede "kabulca" veya "kaplıca" olarak adlandırılıyor.

Kastamonu Ziraat Odası Başkanı Mehmet Butur, gazetecilere yaptığı açıklamada, siyez buğdayında hasadın tamamlandığını, verimin dekar başına 200 kilogram olarak gerçekleştiğini söyledi.

Odaya bağlı çalışan tarım danışmanlarının çiftçilerle görüşmeler yaptığını belirten Butur, üreticilerin verimden memnun olduklarını dile getirdi.

Siyez buğdayının işlenmiş olarak pazarlanmasının çiftçilerin daha fazla gelir elde etmesini sağlayacağına dikkati çeken Butur, şunları kaydetti:

"Bunun için öncelikli olarak coğrafi işaret tescil belgesi alınması amacıyla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Kastamonu Üniversitesi, Ticaret Borsası ve Ziraat Odası Başkanlığı olarak çalışmalar yapıldı ve Kastamonu Ziraat Odası Başkanlığı adına Türk Patent ve Marka Kurumuna başvurumuzu 2 ay önce gerçekleştirdik."

Siyez buğdayının yakın bir zamanda tescilleneceğini dile getiren Butur, "Siyez Bulguru Coğrafi İşaret Belgesi daha önce Kastamonu Ticaret Odası tarafından alınmıştır. Çiftçilerimiz kendi çabalarıyla siyez buğdayından un, bulgur, ekmek ve simit yapıp pazarlamaktadırlar." diye konuştu.

