Katar Airways, Doha'dan Antalya'ya ilk uçuşunu gerçekleştirdi

Katar Airways, Türkiye'deki yedinci varış noktası Antalya'ya ilk doğrudan seferini gerçekleştirdi.

Katar'ın başkenti Doha'da bulunan Hamad Uluslararası Havalimanı'ndan sabah saatlerinde havalanan Katar Airways'e ait uçağın Antalya'ya ulaşması dolayısıyla Antalya Havalimanı'nda düzenlenen törende, uçaktan inen 144 yolcu çiçeklerle karşılandı.

Katar Airways Güneydoğu Avrupa Ülke Müdürü Ferit Aksun, törende yaptığı konuşmada, şirketin 150'den fazla destinasyonu barındıran global ağında Antalya'nın, en yeni rotaları olduğunu söyledi.

Antalya'nın Türkiye'deki yedinci rotaları olduğunu belirten Aksun, "Türkiye genelinde Ankara'da 1, İstanbul'da 2 havalimanına, Adana ve Hatay, dün başlayan Bodrum ve bugün başlayan Antalya uçuşlarıyla Türkiye'ye olan uçuş sayımızı haftada 48'e çıkarıyoruz. Bu rotayla Türkiye ile Katar arasında var olan dostluk pekişecektir." diye konuştu.

Katar'dan iş ve eğlence amaçlı seyahat eden müşteriler arasında Türkiye'nin popülerliğini artırdığını aktaran Aksun, Antalya'ya da haftada iki kez Airbus A320 uçaklarıyla sefer düzenleyeceklerini bildirdi.