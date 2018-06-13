FİNANS

Katar Airways, Doha'dan Antalya'ya ilk uçuşunu gerçekleştirdi

FİNANS HABERLERİ  | 13.06.2018 12:56 | Son Güncelleme

Uçaktan inen 144 yolcu çiçeklerle karşılandı - Katar Airways Güneydoğu Avrupa Ülke Müdürü Ferit Aksun: - "Bu rotayla Türkiye ile Katar arasında var olan dostluk pekişecektir"

Katar Airways, Türkiye'deki yedinci varış noktası Antalya'ya ilk doğrudan seferini gerçekleştirdi.

Katar'ın başkenti Doha'da bulunan Hamad Uluslararası Havalimanı'ndan sabah saatlerinde havalanan Katar Airways'e ait uçağın Antalya'ya ulaşması dolayısıyla Antalya Havalimanı'nda düzenlenen törende, uçaktan inen 144 yolcu çiçeklerle karşılandı.

Katar Airways Güneydoğu Avrupa Ülke Müdürü Ferit Aksun, törende yaptığı konuşmada, şirketin 150'den fazla destinasyonu barındıran global ağında Antalya'nın, en yeni rotaları olduğunu söyledi.

Antalya'nın Türkiye'deki yedinci rotaları olduğunu belirten Aksun, "Türkiye genelinde Ankara'da 1, İstanbul'da 2 havalimanına, Adana ve Hatay, dün başlayan Bodrum ve bugün başlayan Antalya uçuşlarıyla Türkiye'ye olan uçuş sayımızı haftada 48'e çıkarıyoruz. Bu rotayla Türkiye ile Katar arasında var olan dostluk pekişecektir." diye konuştu.

Katar'dan iş ve eğlence amaçlı seyahat eden müşteriler arasında Türkiye'nin popülerliğini artırdığını aktaran Aksun, Antalya'ya da haftada iki kez Airbus A320 uçaklarıyla sefer düzenleyeceklerini bildirdi.

Antalya Havalimanı'nı işleten Fraport-TAV Ticaret ve Pazarlama Direktörü Serkan Karahatay da bugün Türkiye'nin turizm başkenti Antalya'da, Katar Airways'in ilk uçuşunu karşıladıklarını dile getirdi.

Katar Airways'e Türkiye'ye ve Türkiye turizmine duydukları güven için teşekkür eden Karahatay, "Hissedarlarımızdan TAV Holding'in inşa ettiği Hamad Uluslararası Havalimanı'ndan kalkan bu uçağı yine Antalya'da Fraport TAV iş birliğiyle işletilen havalimanında karşılamanın haklı gururunu yaşıyoruz. Bundan sonraki dönemde 4 mevsimin yaşandığı Antalya'ya tüm yıl boyunca uçmanızı arzu ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Çarşamba ve pazar gerçekleştirilecek seferlerin 30 Eylül 2018'e kadar devam edeceği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Antalya-Doha Katar Airways uçak seferi

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