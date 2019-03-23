FİNANS

Katar Emirinden, Türkiye’ye 15 milyar dolarlık yatırım

FİNANS HABERLERİ  | 23.03.2019 11:20 | Son Güncelleme

Elif VARAN/BURSA, (DHA)

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