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Katar Havayolları İstanbul'a kabin görevlisi alımına geliyor

FİNANS HABERLERİ  | 26.10.2018 11:01 | Son Güncelleme

Türkiye - Katar arasında artan uçuş ve yolcu trafiğine paralel olarak Katar Havayolları, 3 Kasım'da İstanbul'da kabin görevlisi işe alım etkinliği düzenleyecek.

Katar Havayolları İstanbul'a kabin görevlisi alımına geliyor

Gökhan Artan / İstanbul, 26 Ekim (DHA) - Türkiye - Katar arasında artan uçuş ve yolcu trafiğine paralel olarak Katar Havayolları, 3 Kasım'da İstanbul'da kabin görevlisi işe alım etkinliği düzenleyecek. Seçilen adaylar Doha'da yaşayacak.
Türkiye ile Katar arasında en çok uçuşu Doha’dan haftada 48 uçuş ile Katar Havayolları yapıyor. Doha merkezli Katar Havayolları, Türkiye'de de büyümesine paralel olarak daha çok Türk kabin görevlisi arıyor.
Katar Havayolları 3 Kasım cumartesi günü 09:00 ile 17:00 saatleri arasında İstanbul Grand Hyatt Otel'de kabin görevlisi alım etkinliği düzeneyecek.
Katar Havayolları verdiği alım ilanında, "Rekabetçi tazminat ve avantaj paketleri sunuyoruz. Çok uluslu Kabin Ekibi Ekibimize katılın ve konaklama, yardım ve görev için ulaşım dahil olmak üzere vergisiz bir ücret paketinin tadını çıkarın" denildi.
Katar Havayolları'nın başvuracaklarda aradığı koşullar ise şöyle:
- Minimum 21 yaşında olmak
- Parmak uçlarında minimum 212 cm yüksekliğe ulaşabilmek
- Yazılı ve konuşma olarak akıcı İngilizce
- Doha'ya taşınmaya istekli
- Minimum lise mezunu
- Mükemmel sağlık ve fitness
Türkiye'ye hafta 48 sefer düzenleyen Katar Havayolları;
- Hatay'a haftada üç sefer,
- İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na günde üç sefer,
- Atatürk Havalimanı'na haftada 10 sefer,
- Adana Havalimanı'na haftada üç sefer,
- Ankara Esenboğa Havalimanı'na günlük sefer,
- Antalya'ya haftada iki sefer,
- Bodrum'a da haftada iki sefer düzenliyor.
Katar Havayolları bazı seferlerini ise yoğun talep nedeniyle 300 yolcu kapasiteli Airbus 330 ve Boeing 777 tipi uçaklarla yapıyor. (Fotoğraflı)

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