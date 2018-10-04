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Katar Havayolları Türkiye'de personel arıyor

FİNANS HABERLERİ  | 04.10.2018 15:36 | Son Güncelleme

Türkiye - Katar arasındaki sıcak ilişkiler, iki ülke arasında uçuş ve yolcu trafiğine de yansırken, Türkiye'de daha da büyüyen Katar Havayolları Türk çalışan sayısını artırıyor.

Katar Havayolları Türkiye'de personel arıyor

Gökhan Artan / İstanbul, 4 Ekim (DHA) - Türkiye - Katar arasındaki sıcak ilişkiler, iki ülke arasında uçuş ve yolcu trafiğine de yansırken, Türkiye'de daha da büyüyen Katar Havayolları Türk çalışan sayısını artırıyor.
Katar ile Türkiye arasında son dönemde önemli bir hava köprüsü kurulurken bazı uçuşlar 300 yolcu kapasiteli geniş gövdeli uçaklarla yapılıyor.
Türkiye ile Katar arasında en fazla uçuşu ise Doha’dan haftada 48 uçuş ile Katar Havayolları yapıyor. Türkiye'de zaman zaman kabin görevlisi alım etkinliği de düzenleyen Katar Havayolları Türkiye'de istihdam etmek üzere aralarında üst düzey pozisyonlarında olduğu sekiz pozisyon için ilana çıktı.
Katarlı şirket, İstanbul'da istihdam edilmek üzere Bölgesel Pazarlama Müdürü (Doğu Avrupa), Doğrudan Satış ve OTA Müdürü (Doğu Avrupa), Bölgesel İş Geliştirme Müdürü (Doğu Avrupa), Yönetim Koordinatörü (Doğu Avrupa), Kıdemli Müdür (Doğu Avrupa), Kıdemli Finansman Asistanı, Finans Süpervizörü, Kıdemli Rezervasyon ve Biletleme temsilcisi ve Hatay için Havaalanı Hizmetleri Müdürü için iş ilanı verdi.
Bazı seferler geniş gövdeli uçaklarla yapılıyor
Katar Havayolları; Hatay'a haftada üç sefer, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na günde üç sefer, Atatürk Havalimanı'na haftada 10 sefer, Adana Havalimanı'na haftada üç sefer, Ankara Esenboğa Havalimanı'na günlük sefer, Antalya'ya haftada iki sefer ve Bodrum'a da haftada iki sefer düzenliyor.
Katar Havayolları bazı seferlerini ise yoğun talep nedeniyle 300 yolcu kapasiteli Airbus 330 ve Boeing 777 tipi uçaklarla yapıyor. Katar Havayolları Ocak-Mayıs döneminde İstanbul Sabiha Gökçen ve Doha arasında yaklaşık 100 bin yolcu taşıyarak geçen yıla göre yolcu sayısını yüzde 40 artırmıştı.

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