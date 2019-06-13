FİNANS

Katar LNG ihracatındaki liderliğini kaptırmadı

FİNANS HABERLERİ  | 13.06.2019 11:00 | Son Güncelleme

Dünyada geçen yıl en fazla LNG ihraç eden ülke, 104,8 milyar metreküple Katar oldu - 2018'de en fazla LNG ithalatını ise 113 milyar metreküple Japonya yaptı

MURAT TEMİZER - Dünyada geçen yıl en fazla sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ihraç eden ülke, 104,8 milyar metreküple yine Katar oldu.

AA muhabirinin, "BP 2019 Dünya Enerji İstatistik Görünümü Raporu"ndan yaptığı derlemeye göre, geçen yıl dünyada toplam 431 milyar metreküp LNG ihracatı yapıldı.

LNG'nin ana alıcısı Asya-Pasifik ülkeleri olarak kayıtlara geçti. Bu bölgeden sonraki en büyük alıcı ise Avrupa oldu.

Katar'ın LNG ihracatı geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 0,76 artarak 104,8 milyar metreküpe yükseldi. Böylece Katar LNG ihracatında zirvedeki yerini korudu.

LNG ihracatında Katar'ı sırasıyla 91,8 milyar metreküple Avustralya, 33 milyar metreküple Malezya ve 28,4 milyar metreküple ABD izledi.

Öte yandan Katar, 19,6 milyar metreküple en fazla Güney Kore'ye LNG sattı.

- En fazla LNG satın alan ülke Japonya

Küresel enerji piyasalarında geçen yıl en fazla LNG ithalatını 113 milyar metreküple Japonya gerçekleştirdi.

Japonya'yı sırasıyla Çin, Güney Kore ve Hindistan izledi. Avrupa'da ise en büyük üç alıcı İspanya, Fransa ve Türkiye oldu.

İspanya, geçen yıl 15 milyar metreküp LNG ithal ederken, onu 13,1 milyar metreküple Fransa ve 11,5 milyar metreküple Türkiye izledi.

Türkiye'nin ana LNG tedarikçileri ise Cezayir, Katar ve Nijerya olarak kayıtlara geçti.

Uluslararası Enerji Ajansı'nın "Gaz 2018 Raporu"na göre ise dünyada LNG ihracatı 2023'e kadar 500 milyar metreküpü geçecek. Asya'da artacak LNG talebi küresel piyasalarda da ticaretin artmasına neden olacak.

Ayrıca, ABD'nin LNG ticaretinde 2023 itibarıyla Avustralya'yı geçeceği tahmin ediliyor.

PARTNERİşte kalça estetiği yaptıran ünlülerİşte kalça estetiği yaptıran ünlüler
Ticari işletmelerin süt üretimi Nisan’da yüzde 2.3 düştüTicari işletmelerin süt üretimi Nisan’da yüzde 2.3 düştü
Tavuk yumurtası üretimi Nisan’da 1.6 milyar adet olduTavuk yumurtası üretimi Nisan’da 1.6 milyar adet oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
BP BP 2019 Dünya Enerji İstatistik Görünümü doğal gaz enerji LNG

En Çok Okunan Haberler

Mehmet Aslantuğ'dan çarpıcı açıklamalar... Ahmet Kaya sorusuna yanıt

Mehmet Aslantuğ'dan çarpıcı açıklamalar... Ahmet Kaya sorusuna yanıt

Kredi kartı asgari ödemelerinde değişiklik

Kredi kartı asgari ödemelerinde değişiklik

'İmamoğlu bir proje mi?' sorusuna flaş yanıt

'İmamoğlu bir proje mi?' sorusuna flaş yanıt

Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor!

Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor!

Faiz kararının ardından dolarda son durum

Faiz kararının ardından dolarda son durum

15 bin TL maaşlı iş için başvurular başladı

15 bin TL maaşlı iş için başvurular başladı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

ABD'den flaş Türkiye kararı

ABD'den flaş Türkiye kararı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Liseliler Rusya'dan 5 madalyayla döndü

Liseliler Rusya'dan 5 madalyayla döndü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Turizmciler ve havayolu şirketleri: Taksit sayısının artırılması doping etkisi yaratacak

Turizmciler ve havayolu şirketleri: Taksit sayısının artırılması doping etkisi yaratacak

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

Ticari işletmelerin süt üretimi Nisan’da yüzde 2.3 düştü

Ticari işletmelerin süt üretimi Nisan’da yüzde 2.3 düştü

Tavuk yumurtası üretimi Nisan’da 1.6 milyar adet oldu

Tavuk yumurtası üretimi Nisan’da 1.6 milyar adet oldu

İstanbul Hububat Birliği ihracatını en fazla artıran birlik oldu

İstanbul Hububat Birliği ihracatını en fazla artıran birlik oldu

Ferrero Fındık manav temsilcileriyle toplandı

Ferrero Fındık manav temsilcileriyle toplandı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.