FİNANS

Katar, savunmayı ihracat şampiyonu yaptı

FİNANS HABERLERİ  | 05.04.2019 11:06 | Son Güncelleme

Katar'a yapılan dış satımın 225 katına çıkmasıyla mart ayında en fazla ihracat artışı savunma ve havacılık sanayisinde gerçekleşti - Savunma ve havacılık sektörünün Katar'a martta yaptığı ihracat 106 milyon 733 bin dolara çıktı

GÖKSEL YILDIRIM - Katar'a gerçekleştirilen dış satımın 225 katına çıkması, savunma ve havacılık sanayisini mart ayında en fazla ihracat artışı yaşanan sektör yaptı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, savunma ve havacılık sektörünün marttaki ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 95,5 artarak 289 milyon 224 bin dolara ulaştı.

Bu oran, savunma ve havacılık sanayisinin mart ayında en fazla ihracat artışı yaşanan sektör olmasını sağladı.

Sektörde mart ayındaki bu artışın en önemli kaynağı Katar'a yapılan ihracat oldu.

Katar'a geçen yılın mart ayında 475 bin dolarlık ihracat yapılırken bu miktar 225 katına çıkarak 106 milyon 733 bin dolara ulaştı.

Savunma ve havacılıktaki ihracatın yüzde 37'si Katar'a yapıldı.

İhracatın yüzde 7 azaldığı ABD, 63 milyon 330 bin dolarla ikinci sırada yer aldı.

Bu ülkeleri yüzde 29 artış ve 24 milyon 946 bin dolarla Almanya izledi.

Birleşik Arap Emirlikleri'ne ihracat yüzde 7 bin 684 artarak 16 milyon 246 bin dolara, Azerbaycan'a ihracat yüzde 205 artarak 15 milyon 39 bin dolara, Suudi Arabistan'a ihracat yüzde 98 artarak 13 milyon 232 bin dolara çıktı.

Ayrıca Hindistan'a 9 milyon 91 bin dolar, Hollanda'ya 7 milyon 168 bin dolar ihracat gerçekleştirildi.

- ABD, Katar ve Umman

Sektörün yılın ilk çeyreğindeki toplam ihracatı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 57 artışla 635 milyon 659 bin doları buldu.

Bu dönemde ABD'ye 190 milyon 570 bin dolar, Katar'a 116 milyon 891 bin dolar, Umman'a 70 milyon 447 bin dolar, Almanya'ya 62 milyon 857 bin dolarlık savunma ve havacılık sanayisi ihracatı yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
havacılık ihracat katar Savunma

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