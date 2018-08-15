FİNANS

Katar, Türkiye'ye 15 milyar dolar yatırım yapacak

FİNANS HABERLERİ  | 15.08.2018 18:09 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, ziyaret kapsamında çalışma yemeğinde bir araya geldi. Yaklaşık 3,5 saat süren çalışma yemeğinde liderlere Katar Maliye Bakanı Al Emadi ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak eşlik etti. Katar Emiri ülkesinin Türkiye'ye doğrudan 15 milyar Dolar yatırım yapacağını söylediği öğrenildi.

Katar, Türkiye'ye 15 milyar dolar yatırım yapacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Katar Emiri Temim El-Sani arasında Beştepe'de gerçekleşen kritik zirve sonrası Katar, Türkiye'ye 15 milyar dolarlık yatırım gerçekleştirecek. Katar Emiri, "Türkiye'ye doğrudan yatırım yapacağız." dedi.

Görüşme 3.5 saat sürdü. El-Sani arasındaki görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Erdoğan ve El-Sani ilişkileri her alanda daha da geliştirme hususundaki kararlılıklarını teyit etti.

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Okuyucu Yorumları 25 yorum
ne yatirımı telekomu borcuyla bırakıp giden katarlı değilmi,bunlarda dolandırmasın sonra kandırıldık denmesin
Bana hain demeyin ama bu yatırımlar hiç hoşuma gitmiyor resmen adamlar yatırım ayağına vatanımızı parça parça alıyorlar.
İYİ... VEFALI ÇIKTILAR..
bitene kadar satalım
Vay Katarlı gelmiş.. Hoş gelmişsiniz de artık dolar’a gıcız artık kabul etmiyoz
Müslümanın Müslümandan Başka Dostu Yoktur.
ne sattık acaba
Bu katar mevzusu nedir anlamadım paso döviz pompalıyorlar tabiki iyi birşey ama altından bi hinlik çıkmaz inşallah
vallahi reis cok akilli adamsin katardanda Allah razi olsun dostlarimiz basimizdan eksik olmasin..kotu gun dostlari boyle olur kinamakla olmazzz bak adam geldi caattt 15 milyar dolarrrrrr..oyle digerleri gbi turkiyenin yanindayiz veya abd yi kiniyorum diyip gecmiyor
nereler satıldı acaba ???
yatırım hala dolarla başka para birimi yokmu
telekom olayına dönmesin,yine tokatlanmayalim.gerçi denize düşen yılana sarlir demiş büyükler
bae ve suudi arabistan nin biraz beyni olsa birgün sıranın kendilerine geleceğini bilir yatırımlarını abd menşei li silahlara değil Türk lere yapar!
adamlara bir rakı balık yaptırın . keyifleri yerine gelsin. rakıyı içsinler 30 milyara çıkar bu iş ;)
ve dolar balonu patladı çakılacak yarın 5. hatta 4.80 olur diye düşünüyorum ülkemizde normalleşme başlayacak
üretim üretim üretim taşıma su ile değirmen dönmezzzz
ülke ekonomik krize girmesin diye qatar gibi oldu zaten. adamlar kendi ülkelerine yatırım yapıyorlar başka ülkeye zannetmeyin.
Kraşılığı ya da ileride almayı planladıkları şeyy ne ?
ulan abd yine tutmadı :D
TL İLE YATIRIM YAPSIN NEDEN DOLAR
adamın iki ucak gelmesinden belliydi :)
Hayırlı olsun cengiz holding dogan holding turkcel holding. anca bunlar kalkar bunun içinden ... başka firmalar teminat mektubu bulamaz...
helalll başkanımmmm.
300 milyar dolardan bahsediliyordu. piyasalar bu haberi ilk etapta olumlu algılasada genel anlamda olumsuz algılar.
BELANI Bulacaksın Inşallah ABD Li Turp Seni
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