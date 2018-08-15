Katar, Türkiye'ye 15 milyar dolar yatırım yapacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Katar Emiri Temim El-Sani arasında Beştepe'de gerçekleşen kritik zirve sonrası Katar, Türkiye'ye 15 milyar dolarlık yatırım gerçekleştirecek. Katar Emiri, "Türkiye'ye doğrudan yatırım yapacağız." dedi.

Görüşme 3.5 saat sürdü. El-Sani arasındaki görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Erdoğan ve El-Sani ilişkileri her alanda daha da geliştirme hususundaki kararlılıklarını teyit etti.

