Katar, Türkiye'ye 15 milyar dolar yatırım yapacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Katar Emiri Temim El-Sani arasında Beştepe'de gerçekleşen kritik zirve sonrası Katar, Türkiye'ye 15 milyar dolarlık yatırım gerçekleştirecek. Katar Emiri, "Türkiye'ye doğrudan yatırım yapacağız." dedi.
Görüşme 3.5 saat sürdü. El-Sani arasındaki görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
Erdoğan ve El-Sani ilişkileri her alanda daha da geliştirme hususundaki kararlılıklarını teyit etti.
Dövizdeki düşüş Kapalıçarşı ve Tahtakale'yi hareketlendirdi
Boydak Holding'den Türk lirasına destek
Bakan Albayrak'la telekonferans için 3 bin yatırımcı başvurdu
Avşa Adası bayramda nüfusunun 40 katı turisti ağırlayacak
Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz! Resmi Gazete'de yayımlandı
Dolar ne kadar? 15 Ağustos dolar yorumları
Vestel hisseleri 'Erdoğan' ile yükseldi
Borsa İstanbul'dan önemli düzenleme
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) zabıta ilanına rekor başvuru: 3 günde 31 bin...
Okuyucu Yorumları 25 yorum