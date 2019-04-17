Katar ve Almanya'dan İzmir'e direkt uçuşlar başlayacak

İZMİR (AA) - Katar Havayolları ve Corendon Havayolları, direkt İzmir uçuşlarına başlayacak.

İzmir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Strateji ve Koordinasyon Müdürü Mehmet Ensarioğlu, İzmir Göç İdaresi Müdürlüğünde düzenlenen toplantıda, yabancıların İzmir'deki konaklamalarına baktıklarında son 3 yılda çok ciddi artışlar olduğunu, artışların çalışma yaptıkları ülkelerin vatandaşlardan oluştuğunu ifade etti.

Ensarioğlu, "Yolun gitmediği yere medeniyet gitmez" sözüne vurgu yaparak bir yere hızlı ve rahat gidilmedikçe ticaret ve yatırımın da kolay olmadığını dile getirdi.

Yaptıkları görüşmelerde tarifeli seferlerde firmaların biraz daha İzmir'e ağırlık vermelerini istediklerini belirten Ensarioğlu, "Bu bizim hak ettiğimiz bir şeydir. İzmir nüfusu ve doğal güzelliği, ülkemizde yatırım yapılabilir en cazip nokta olması, tarihi, gastronomisi, 365 günün 300 gününden fazlasında çok rahat hareket edilebilir olması itibarıyla direk uçuşları hak ediyor. Buraya çok daha yatırımcının, turistin, ticaret erbabının gelmesi hem ilimizin genel anlamda da ülkemizin menfaatinedir. Biz bu tanıtımları yaparken davet ettiğimiz firmalardan bugün burada Katar ve Corendon'un levhalarını görmek beni heyecanlandırıyor." diye konuştu.