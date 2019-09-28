Katar'ın kabin görevlisi alım başvuruları başladı, maaş ortalaması da belli oldu

Gökhan Artan / İstanbul, 28 Eylül (DHA) - Katar Havayolları, İstanbul'da 19 Ekim’de kabin görevlisi alım etkinliği düzenleyecek. İlana başvurular başlarken, işe kabul edilenlere verilecek olan maaş ortalamaları da belli oldu.Şirketin, kabin görevlisi olanlara başlangıç maaşı olarak uçtuğu saate göre 1235-2 bin 300 dolar arasında maaş vereceği öğrenildi.Adaylara başvurularda para alınmadığı uyarısı da yapan Katar Havayolları, kabin görevlisi olmaya hak kazananlar Doha’da ücretsiz konaklayacak.

Türkiye ile Katar arasında ilişkilerin artmasına paralel olarak iki ülke arasında uçuş ve yolcu trafiği de her geçen yıl yolcu rakamlarına yansıyor.Doha merkezli Katar Havayolları, Türk uçuş personeli bulundurmak için de İstanbul’da 19 Ekim’de işe alım etkinliği düzenleyecek.Adayların etkinliğe resmi kıyafetle gelmeleri tavsiye edilirken ilana başvurular da şirketin web sitesinden yapılmaya da başlandı. Başvuruların 19 Ekim'e kadar çevrimiçi yapılması istenirken, başvurusu kabul edilip alım etkinliğine çağırlacak olanlarla 21 gün içinde iletişim kurulacağı duyuruldu. Etkinliğin yerinin daha sonra açıklanacağının da belirtildiği ilanda havayolu şirketi, adaylara sunulacak maaş ve sosyal imkanları etkinlikte açıklayacak. Edinilen bilgilere göre maaşlar uçuş saatlerine göre değişecek.