Katar'ın Varlık Fonu'na yeni icra kurulu başkanı atandı

DOHA (AA) - Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, ülkenin Varlık Fonu (Katar Yatırım Otoritesi) İcra Kurulu Başkanlığına Mansur İbrahim Al Mahmud'u atadı.
Katar resmi haber ajansı QNA'nın haberinde, Emir Temim'in, Varlık Fonu İcra Kurulu Başkanlığına Al Mansur'u atadığı kaydedildi.
Haberde, kararın resmi gazetede yayınlanması istendiği ve yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olduğu dile getirildi.
Bloomberg News'in dünkü haberinde, Abdullah bin Muhammed Al Sani'nin, 4 yıl süren Katar Varlık Fonu İcra Kurulu Başkanlığı görevinden ayrıldığı belirtilmişti.
QNA ve Bloomberg News'in haberinde, görev değişikliğinin nedeniyle ilgili bilgiye yer verilmedi.
- Fonun toplam varlığı yaklaşık 320 milyar doları buluyor
Egemen Servet Fonları Enstitüsü'nün (SWF) en son verilerine göre Katar Varlık Fonu'nun toplam varlığı yaklaşık 320 milyar doları buluyor
Katar Varlık Fonu, şu anda Londra Menkul Kıymetler Borsası’nın en büyük hissedarı.
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