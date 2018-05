Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Garanti Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,028664 -0,40 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,398462 -0,35 Ata Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,060891 -0,33 Finans Portföy FTSE İst. Bono FBIST BYF 253,204061 -0,21 TEB Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,178991 -0,20 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu 1,375577 -0,13 Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu 1,351705 -0,09 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,020121 -0,07 TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,006743 -0,03 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 1,827818 -0,02 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,022706 -0,84 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,028163 -0,55 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fon 52,967480 -0,49 Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,035817 -0,20 Oyak Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,963839 -0,14 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İstanbul Portföy Üç. Değ. Fon 1,359098 -0,67 İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon 0,021165 -0,63 Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon 0,015697 -0,49 Yapı Kredi Port. Dördüncü Değ. Fon 0,013142 -0,48 Yapı Kredi Port. Karma Fon 0,412347 -0,39 Yatırım Fonları - Katılım Fonları İş Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,032874 -0,39 Ziraat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,243338 -0,08 Bizim Portföy Bir. Katılım Fonu 0,032008 -0,03 Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 17,509447 -0,02 Garanti Portföy Bir. Katılım Fonu 1,199429 -0,01(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)