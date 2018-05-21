Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Garanti Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,028664 -0,40 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,398462 -0,35 Ata Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,060891 -0,33 Finans Portföy FTSE İst. Bono FBIST BYF 253,204061 -0,21 TEB Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,178991 -0,20 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu 1,375577 -0,13 Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu 1,351705 -0,09 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,020121 -0,07 TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,006743 -0,03 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 1,827818 -0,02 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,022706 -0,84 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,028163 -0,55 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fon 52,967480 -0,49 Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,035817 -0,20 Oyak Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,963839 -0,14 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İstanbul Portföy Üç. Değ. Fon 1,359098 -0,67 İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon 0,021165 -0,63 Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon 0,015697 -0,49 Yapı Kredi Port. Dördüncü Değ. Fon 0,013142 -0,48 Yapı Kredi Port. Karma Fon 0,412347 -0,39 Yatırım Fonları - Katılım Fonları İş Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,032874 -0,39 Ziraat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,243338 -0,08 Bizim Portföy Bir. Katılım Fonu 0,032008 -0,03 Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 17,509447 -0,02 Garanti Portföy Bir. Katılım Fonu 1,199429 -0,01(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
AK Parti'de milletvekili adayları belli oldu: Ekonomi yönetimi listede yok
Ziraat mühendislerinden hileli süt ürünleri açıklaması
Dolar ve euro durdurulamıyor
Dolar ne kadar? 18 Mayıs 2018 dolar kuru (Piyasalarda son durum)
Halkbank hisseleri güne hızlı yükselişle başladı
Okuyucu Yorumları 0 yorum