Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Yapı Kredi Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fon 0,013941 -0,67 Garanti Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,028512 -0,53 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,396923 -0,39 TEB Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,178376 -0,34 Ata Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,060683 -0,34 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,019278 -0,79 Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 0,864211 -0,74 Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,820052 -0,65 ING Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 3,659056 -0,57 Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) 0,044119 -0,53 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Meksa Portföy İki. Değ. Fon 0,052621 -1,59 TEB Portföy PY Değ. Özel Fon 1,315460 -1,11 TEB Portföy TEB Grubu Değ. Özel Fon 0,030178 -0,48 Yapı Kredi Portföy PY Dördüncü Değ. Özel Fon 1,240403 -0,41 Taaleri Portföy İki. Değ. Fon 1,336707 -0,29 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Bizim Portföy Bir. Katılım Fonu 0,031996 -0,04 Alkhair Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,945233 -0,02 Ziraat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,243200 -0,01(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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