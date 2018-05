Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 0,017638 -0,12 Garanti Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 271,123764 -0,06 Tacirler Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 1,377669 -0,03 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,043669 -0,44 Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,512171 -0,23 Strateji Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,102241 -0,14 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Meksa Portföy İki. Değ. Fon 0,052126 -0,94 TEB Portföy PY Değ. Özel Fon 1,308665 -0,52 Kare Portföy Bir. Değ. Fon 1,012251 -0,42 Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon 0,015652 -0,29 Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,022558 -0,23(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)