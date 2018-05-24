Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Garanti Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,028614 -0,77 Ata Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,060769 -0,60 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,397780 -0,58 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,169239 -0,49 İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,038960 -0,49 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,042737 -2,13 Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,482157 -1,98 Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF) 1,068819 -1,77 Oyak Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,958521 -1,66 Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) 0,043401 -1,66 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Meksa Portföy İki. Değ. Fon 0,050898 -2,36 Yapı Kredi Port. Karma Fon 0,406576 -1,56 İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,427224 -1,13 Yapı Kredi Port. Dördüncü Değ. Fon 0,012980 -0,98 Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon 0,015503 -0,95 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,028673 -1,91 Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 17,460520 -1,38 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,930425 -1,18 Alkhair Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,940482 -1,10 Ziraat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,241282 -1,10(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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