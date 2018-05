Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Kare Portföy İki. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 0,039996 -2,64 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,046980 -2,52 Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 1,864177 -2,42 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,028825 -2,32 Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 4,676480 -2,24 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 1,931969 -3,42 Ak Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,015299 -2,99 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,021126 -2,97 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,045060 -2,88 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,024544 -2,82 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,023790 -3,50 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,066080 -3,36 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,038102 -3,28 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,066131 -3,25 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,052442 -3,22 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Yapı Kredi Portföy PY İki. Değ. Özel Fon 0,249318 -2,16 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,054245 -1,61 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,037511 -1,54 Deniz Port. ÖBYM Değ. Özel Fon 1,507413 -1,44 Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 1,576978 -1,38 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Halk Portföy Altın Katılım Fonu 0,014284 -2,75 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,016972 -2,72 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,027516 -2,72 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 1,636937 -2,70 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 1,553278 -2,68 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları İş Portföy Altın Fonu 0,022513 -2,80 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,028909 -2,79 HSBC Portföy Altın Fonu 1,775995 -2,79 Ak Portföy Altın Fonu 0,046863 -2,78 TEB Portföy Altın Fonu 0,049143 -2,77(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)