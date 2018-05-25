Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Kare Portföy İki. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 0,039996 -2,64 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,046980 -2,52 Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 1,864177 -2,42 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,028825 -2,32 Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 4,676480 -2,24 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 1,931969 -3,42 Ak Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,015299 -2,99 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,021126 -2,97 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,045060 -2,88 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,024544 -2,82 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,023790 -3,50 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,066080 -3,36 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,038102 -3,28 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,066131 -3,25 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,052442 -3,22 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Yapı Kredi Portföy PY İki. Değ. Özel Fon 0,249318 -2,16 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,054245 -1,61 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,037511 -1,54 Deniz Port. ÖBYM Değ. Özel Fon 1,507413 -1,44 Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 1,576978 -1,38 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Halk Portföy Altın Katılım Fonu 0,014284 -2,75 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,016972 -2,72 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,027516 -2,72 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 1,636937 -2,70 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 1,553278 -2,68 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları İş Portföy Altın Fonu 0,022513 -2,80 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,028909 -2,79 HSBC Portföy Altın Fonu 1,775995 -2,79 Ak Portföy Altın Fonu 0,046863 -2,78 TEB Portföy Altın Fonu 0,049143 -2,77(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
Altın alamayan vatandaş çareyi ' kiralık altında' buldu
Tapuda sıra beklemeye son
Dolar 25 Mayıs cuma son durum! Dolar ne kadar? Yükseliş trendi devam ediyor mu?
Dolar ne kadar? Faiz kararı sonrası dolar kuru düşüşe geçti! (24 Mayıs 2018 dolar-euro fiyatları)
Borsa haftaya düşüşle başladı