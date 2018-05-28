Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Vakıf Portföy Euro. (Amer. Doları) Borç.Araç.Fonu 0,032048 -1,47 Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 458,167487 -1,29 Garanti Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,028925 -0,83 İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,039308 -0,62 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,400704 -0,61 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,015299 -2,99 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,021126 -2,97 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,045060 -2,88 Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu 1,048525 -1,12 Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,212962 -0,90 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,023790 -3,50 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,038102 -3,28 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,066131 -3,25 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,052442 -3,22 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,029957 -3,11 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Garanti Portföy Üç. Değ. Fon 1,565987 -0,91 Garanti Portföy İki. Değ. Fon 1,445422 -0,48 Garanti Portföy IngBank Özel Ban. ve Plt.Değ.Öz.F. 1,058961 -0,38 İş Portföy Üç. Değişken Fon 1,026160 -0,35 Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,022629 -0,32 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu 0,046776 -2,48 Bizim Portföy İki. Kira Sert. Katılım Fonu 0,013250 -0,01 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Finans Portföy Gümüş BYF 16,654696 -2,07 Finans Portföy Altın BYF 17,960964 -1,62 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 181,676110 -1,45(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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