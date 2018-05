Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 444,993008 -2,88 Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 1,822597 -2,61 Kare Portföy İki. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 0,039182 -2,60 TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 1,484816 -2,59 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,046027 -2,58 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,019473 -3,15 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 1,887415 -3,05 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,043831 -2,78 Ak Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014755 -2,59 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,024063 -2,53 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,036969 -3,26 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,063943 -2,91 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,064416 -2,87 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,029429 -2,69 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,023328 -2,65 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,053547 -2,52 Yapı Kredi Portföy PY İki. Değ. Özel Fon 0,243379 -2,13 Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 1,560475 -1,28 İş Portföy PY Kar Payı Ödeyen Değ. Özel Fon 0,010343 -1,07 İş Portföy Üç. Değişken Fon 1,017168 -0,88 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Halk Portföy Altın Katılım Fonu 0,013959 -3,25 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 1,592274 -3,22 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,026922 -3,16 Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu 0,045863 -2,84 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,016603 -2,69 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları İş Portföy Altın Fonu 0,022004 -3,36 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,028211 -3,31 HSBC Portföy Altın Fonu 1,735562 -3,27 Ak Portföy Altın Fonu 0,045810 -3,24 TEB Portföy Altın Fonu 0,048012 -3,24(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)