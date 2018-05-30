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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

FİNANS HABERLERİ  | 30.05.2018 15:12 | Son Güncelleme

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 442,827526 -0,49 Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 1,814728 -0,43 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,028115 -0,33 Ata Portföy Bir. Değ. Fon 0,019495 -0,01 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,046025 0,00 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,020415 -1,81 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 1,865595 -1,16 Ak Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014648 -0,73 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,043634 -0,45 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,020537 -0,45 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,035964 -2,72 İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 58,932168 -1,86 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,063361 -1,64 İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,053233 -1,56 Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF 15,816947 -1,54 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Deniz Port. ÖBYM Değ. Özel Fon 1,503246 -0,81 Ata Portföy Çoklu Varlık Değ. Fonu 25,489343 -0,67 Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon 0,345477 -0,60 Vakıf Portföy Bir. Değ. Fon 15,541031 -0,54 Taaleri Portföy İki. Değ. Fon 1,337722 -0,52 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,029360 -0,48 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,937709 -0,45 İş Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,033717 -0,36 Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 17,642285 -0,23 Bizim Portföy Bir. Kira Sert. Katılım Fonu 0,011391 -0,19 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Finans Portföy Gümüş BYF 16,042393 -0,69 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 175,648440 -0,17 Finans Portföy Altın BYF 17,393433 -0,07(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Fon piyasası Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

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