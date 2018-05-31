Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 1,765943 -2,69 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,027409 -2,51 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,044911 -2,42 Kare Portföy İki. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 0,038385 -2,28 TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 1,463329 -2,15 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,023403 -2,32 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 1,822301 -2,32 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,018978 -2,16 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,020109 -2,08 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,042776 -1,97 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,061754 -2,35 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,022539 -2,25 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,035319 -1,79 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,028653 -1,78 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,050050 -1,78 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,052856 -2,12 Yapı Kredi Portföy PY İki. Değ. Özel Fon 0,238144 -1,87 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,037622 -1,48 Vakıf Portföy Bir. Değ. Fon 15,331729 -1,35 Deniz Port. ÖBYM Değ. Özel Fon 1,483174 -1,34 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Halk Portföy Altın Katılım Fonu 0,013635 -2,68 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,026275 -2,66 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 1,553339 -2,44 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,016257 -2,38 Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu 0,044926 -2,33 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Ak Portföy Altın Fonu 0,044744 -2,68 HSBC Portföy Altın Fonu 1,695569 -2,65 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,027554 -2,65 İş Portföy Altın Fonu 0,021497 -2,65 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,016427 -2,63(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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