Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:,

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 1,762176 -5,47 Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 439,700868 -5,27 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,027339 -5,16 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,044897 -4,43 Kare Portföy İki. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 0,038389 -4,02 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014391 -5,94 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 1,824239 -5,58 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,018996 -5,12 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,042760 -5,10 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,023356 -4,84 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,035320 -7,30 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,062199 -5,95 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,062335 -5,67 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,022547 -5,22 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,049709 -5,21 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Yapı Kredi Portföy PY İki. Değ. Özel Fon 0,237908 -4,58 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,052542 -3,14 İş Portföy Üç. Değişken Fon 1,001877 -2,71 Deniz Port. ÖBYM Değ. Özel Fon 1,466988 -2,68 Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 1,539726 -2,36 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 1,552356 -5,17 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,016246 -4,28 Halk Portföy Altın Katılım Fonu 0,013681 -4,22 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 1,488030 -4,20 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,026364 -4,19 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Finans Portföy Gümüş BYF 16,032053 -5,73 Finans Portföy Altın BYF 17,296170 -5,26 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 174,815972 -5,17 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,027650 -4,36 HSBC Portföy Altın Fonu 1,701275 -4,21(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)