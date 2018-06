Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Garanti Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,029297 -1,27 İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,039734 -1,12 Finans Portföy FTSE İst. Bono FBIST BYF 255,616001 -1,06 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,172205 -0,97 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,404123 -0,96 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF 14,397043 -3,23 İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,048724 -3,20 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,096769 -2,98 ING Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 3,570865 -1,86 Halk Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,258841 -1,80 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,430091 -1,40 Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon 0,336373 -1,17 Vakıf Portföy Bir. Değ. Fon 14,903190 -1,10 Halk Portföy Karma Fon 57,677092 -0,96 HSBC Portföy Değ. Fon 67,338497 -0,81 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,028228 -1,60 Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 17,208100 -0,90 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,916318 -0,87 Alkhair Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,936858 -0,75 Ziraat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,250481 -0,67(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)