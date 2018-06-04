FİNANS

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

FİNANS HABERLERİ  | 04.06.2018 15:19 | Son Güncelleme

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Garanti Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,029297 -1,27 İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,039734 -1,12 Finans Portföy FTSE İst. Bono FBIST BYF 255,616001 -1,06 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,172205 -0,97 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,404123 -0,96 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF 14,397043 -3,23 İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,048724 -3,20 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,096769 -2,98 ING Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 3,570865 -1,86 Halk Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,258841 -1,80 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,430091 -1,40 Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon 0,336373 -1,17 Vakıf Portföy Bir. Değ. Fon 14,903190 -1,10 Halk Portföy Karma Fon 57,677092 -0,96 HSBC Portföy Değ. Fon 67,338497 -0,81 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,028228 -1,60 Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 17,208100 -0,90 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,916318 -0,87 Alkhair Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,936858 -0,75 Ziraat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,250481 -0,67(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

PARTNERİngiliz anahtarını kolaya batırdı! Sonuç inanılmaz...İngiliz anahtarını kolaya batırdı! Sonuç inanılmaz...
TOKİ Başkanı Turan Gaziantep'te müjdeyi verdiTOKİ Başkanı Turan Gaziantep'te müjdeyi verdi
Kiraz dalında kaldıKiraz dalında kaldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fon piyasası Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

En Çok Okunan Haberler

24 Haziran erken seçim sonuçları için Remres Araştırma'dan yeni anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

24 Haziran erken seçim sonuçları için Remres Araştırma'dan yeni anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

24 Haziran seçimleri öncesi ORC'nin anket sonuçları açıklandı! Erdoğan'ın oy oranı... HDP barajı geçecek mi?

24 Haziran seçimleri öncesi ORC'nin anket sonuçları açıklandı! Erdoğan'ın oy oranı... HDP barajı geçecek mi?

Binlerce emekliye 3600 ek gösterge müjdesi! Ek gösterge nedir?

Binlerce emekliye 3600 ek gösterge müjdesi! Ek gösterge nedir?

Bunu yapana 8 yıl erken emeklilik yolu

Bunu yapana 8 yıl erken emeklilik yolu

Borcu olanlar dikkat! Son tarih 31 Temmuz

Borcu olanlar dikkat! Son tarih 31 Temmuz

Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı

Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
TOKİ Başkanı Turan Gaziantep'te müjdeyi verdi

TOKİ Başkanı Turan Gaziantep'te müjdeyi verdi

Kiraz dalında kaldı

Kiraz dalında kaldı

Şanlıurfa'da iş başvurusu kuyruğu

Şanlıurfa'da iş başvurusu kuyruğu

Örnek proje Gaziantep Kuzey Şehir'de yaşam başlıyor

Örnek proje Gaziantep Kuzey Şehir'de yaşam başlıyor

Üzüm-Sen'den bağcılık ve üzüm raporuna tepki

Üzüm-Sen'den bağcılık ve üzüm raporuna tepki

Tunceli'de tekstilde ilk ihracat gerçekleşti

Tunceli'de tekstilde ilk ihracat gerçekleşti

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.