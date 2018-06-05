Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,169794 -1,40 Garanti Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,028898 -1,36 İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,039220 -1,29 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,399990 -1,02 Yapı Kredi Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fon 0,014132 -0,79 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 0,874682 -0,73 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,042394 -0,40 İstanbul Port. İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,029202 -0,39 Halk Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,258040 -0,31 Ziraat Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,138343 -0,28 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Yapı Kredi Port. Karma Fon 0,403168 -0,33 Oyak Portföy İki. Değ. Fon 0,018557 -0,32 Halk Portföy Karma Fon 57,540410 -0,24 Deniz Port. Üç. Değ. Fon 0,788992 -0,23 Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon 0,335600 -0,23 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 17,186247 -0,13 İş Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,032986 -0,08 Alkhair Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,936783 -0,01 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Finans Portföy Altın BYF 17,374248 -0,18 Finans Portföy Gümüş BYF 16,156930 -0,14 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 175,697094 -0,09(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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