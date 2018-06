Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon 4,332622 -0,70 Finans Portföy FTSE İst. Bono FBIST BYF 252,668127 -0,65 Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 1,475137 -0,63 Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,020829 -0,60 Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu 0,046099 -0,58 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,020866 -1,19 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,020702 -0,77 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,019459 -0,72 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,024007 -0,63 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 1,905394 -0,62 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF 14,099582 -2,07 İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,047801 -2,02 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,094846 -1,97 Yapı Kredi Port. İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,018130 -1,92 Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,056935 -1,63 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,224500 -0,98 Deniz Port. ÖBYM Değ. Özel Fon 1,468508 -0,98 Vakıf Portföy Bir. Değ. Fon 14,826767 -0,92 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,036656 -0,88 Yapı Kredi Port. Karma Fon 0,399985 -0,79 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF) 0,038570 -1,49 İş Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,032541 -1,35 Alkhair Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,926662 -1,08 Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,028022 -0,90 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,911184 -0,89 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları İş Portföy Altın Fonu 0,021963 -0,73 Ak Portföy Altın Fonu 0,045758 -0,59 TEB Portföy Altın Fonu 0,048003 -0,58 HSBC Portföy Altın Fonu 1,734881 -0,57 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,028199 -0,57(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)