Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Garanti Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,028415 -1,18 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,167452 -1,02 İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,038763 -0,93 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,394845 -0,93 Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 442,765674 -0,91 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Garanti Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu 1,040388 -0,27 Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu 1,393662 -0,19 Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,213602 -0,18 Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu 1,368031 -0,17 Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,201511 -0,07 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,415168 -2,68 Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 0,852693 -2,00 Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,033712 -1,61 Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) 0,042619 -1,56 Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,107627 -1,51 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon 0,330097 -0,91 Taaleri Portföy Değ. Fon 0,519233 -0,81 Vakıf Portföy Bir. Değ. Fon 14,707871 -0,80 Şeker Port. Değ. Fon 0,024296 -0,79 Global Md Portföy Bir. Değ. Fonu 0,086846 -0,73 Yatırım Fonları - Katılım Fonları İş Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,031922 -1,90 Ziraat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,223062 -1,85 Alkhair Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,912221 -1,56 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,897720 -1,48 Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF) 0,038077 -1,28 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Finans Portföy Altın BYF 17,328978 -0,57 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 175,108664 -0,48