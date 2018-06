Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 433,025152 -2,20 Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 1,779789 -1,52 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,045375 -1,46 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,027614 -1,27 Kare Portföy İki. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 0,038722 -1,27 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,020611 -2,44 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,019267 -1,55 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,043634 -1,51 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,023720 -1,20 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 1,895070 -1,10 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fon 56,847248 -2,18 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,023374 -2,05 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,030023 -2,03 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,051780 -1,76 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,041379 -1,34 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Yapı Kredi Port. Dördüncü Değ. Fon 0,012911 -0,76 Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon 0,015463 -0,74 Yapı Kredi Port. Üç. Değ. Fon 0,014108 -0,71 İstanbul Portföy Üç. Değ. Fon 1,370875 -0,59 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,052656 -0,58 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,016430 -1,32 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 1,513888 -1,24 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,026653 -1,19 Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu 0,045449 -1,12 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 1,576585 -1,06 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Bizim Portföy Altın Katılım BYF 171,162929 -2,25 Finans Portföy Altın BYF 16,946821 -2,21 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,027930 -1,26 Fiba Portföy Altın Fonu 0,016612 -1,25 İş Portföy Altın Fonu 0,021768 -1,24(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)