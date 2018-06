Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 1,446910 -1,24 Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu 0,045166 -1,20 Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 1,758598 -1,19 TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 1,444815 -1,19 Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon 4,238179 -1,18 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 1,865658 -1,55 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,023407 -1,32 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,019018 -1,29 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,020512 -1,19 Ak Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014411 -1,14 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Atlas Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,091088 -3,23 Finans Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,401718 -3,22 Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF 33,027185 -3,21 Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,055872 -3,20 Ziraat Portföy BIST 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,028187 -3,16 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Vakıf Portföy Bir. Değ. Fon 14,643597 -2,19 İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,409143 -2,11 Deniz Port. ÖBYM Değ. Özel Fon 1,439903 -2,01 Yapı Kredi Port. Karma Fon 0,390480 -1,99 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,220641 -1,83 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,027445 -2,72 Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 16,528553 -2,39 Ziraat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,199337 -2,11 İş Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,031472 -1,98 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,887425 -1,77 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları İş Portföy Altın Fonu 0,021549 -1,01 Ak Portföy Altın Fonu 0,044909 -0,99 HSBC Portföy Altın Fonu 1,702626 -0,98 TEB Portföy Altın Fonu 0,047121 -0,98 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,016492 -0,98(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)