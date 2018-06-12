Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Finans Portföy FTSE İst. Bono FBIST BYF 251,113954 -0,49 İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,038883 -0,27 TEB Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,177343 -0,27 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,395828 -0,27 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,168114 -0,26 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu 1,383139 -0,33 Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu 1,359638 -0,30 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İstanbul Port. İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,028035 -0,70 Strateji Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,103909 -0,46 Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 36,064164 -0,40 İstanbul Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,029117 -0,38 Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,402099 -0,28 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Fokus Portföy Bir. Değ. Fon 5,490097 -0,52 TEB Portföy PY Değ. Özel Fon 1,353352 -0,45 Taaleri Portföy Değ. Fon 0,517282 -0,28 Ak Portföy PY Değ. Özel Fon 1,378947 -0,25 TEB Portföy Alarko Grubu Değ. Özel Fon 1,535552 -0,21 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,027228 -0,79 Bizim Portföy Bir. Kira Sert. Katılım Fonu 0,011450 -0,10 Bizim Portföy İki. Kira Sert. Katılım Fonu 0,013195 -0,08 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,886732 -0,08 Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu 0,013229 -0,01(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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