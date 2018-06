Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Finans Portföy FTSE İst. Bono FBIST BYF 249,506323 -0,64 Garanti Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,028436 -0,41 Ata Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,060544 -0,38 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,167576 -0,32 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,394854 -0,25 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu 1,358990 -0,05 TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,014339 -0,03 Garanti Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu 1,034058 -0,01 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Vakıf Port. BIST30 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 0,398351 -1,57 Yapı Kredi Port. İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,017429 -1,56 HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,040219 -1,56 Şeker Port. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,403995 -1,55 TEB Portföy PY His. Sen. Öz. Fonu (HSYF) 0,659717 -1,50 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Vakıf Portföy Bir. Değ. Fon 14,450212 -1,15 Yapı Kredi Port. Karma Fon 0,387494 -0,99 TEB Portföy PY Değ. Özel Fon 1,340466 -0,95 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,219584 -0,89 Şeker Port. Değ. Fon 0,024102 -0,74 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF) 0,037634 -0,85 Alkhair Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,911891 -0,66 İş Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,031516 -0,53 Ziraat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,202875 -0,48 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,883896 -0,32(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)