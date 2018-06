Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF450,321760-0,01Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,014567-2,41TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu1,920326-0,92Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F0,020736-0,48HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,024090-0,14Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,019625-0,03Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu0,038319-1,59Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu0,023544-1,19Strateji Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)0,104066-0,29Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu0,031766-0,26Actus Portföy His. Sen. Fonu1,216893-0,16Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Yapı Kredi Port. Dördüncü Değ. Fon0,012704-0,50Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon0,015241-0,42Yapı Kredi Port. Karma Fon0,383521-0,24Yapı Kredi Port. Üç. Değ. Fon0,014009-0,21Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon0,022494-0,16Yatırım Fonları - Katılım Fonları Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu0,016726-0,02Halk Portföy Altın Katılım Fonu0,014130-0,02Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)0,878474-0,02Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu0,046202-0,01Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Finans Portföy Altın BYF17,580586-0,05Ak Portföy Altın Fonu0,046203-0,02TEB Portföy Altın Fonu0,048482-0,02İş Portföy Altın Fonu0,022169-0,02Deniz Port. Altın Fonu0,025052-0,02(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)