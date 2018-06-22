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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

FİNANS HABERLERİ  | 22.06.2018 15:08 | Son Güncelleme

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Halk Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 56,863910 -0,21 Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 459,623328 -0,10 Tacirler Portföy Kisa Vad. Borç. Araç. Fonu 0,030895 -0,08 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,028333 -0,06 Osmanlı Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu 0,019282 -0,06 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,020286 -1,42 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 1,929214 -0,77 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,019685 -0,50 Ak Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014687 -0,47 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,020880 -0,41 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,036734 -1,46 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,023285 -1,43 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,031032 -1,19 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,065269 -0,94 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fon 59,789324 -0,92 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,029098 -0,50 Qinvest Portföy İki. Değ. Fonu 0,012828 -0,21 Qinvest Portföy Değ. Fon 0,039220 -0,20 Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 1,586747 -0,04 HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon 0,015112 -0,04 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Halk Portföy Altın Katılım Fonu 0,014111 -0,71 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,027109 -0,71 Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu 0,046150 -0,66 Garanti Portföy Bir. Katılım Fonu 1,193789 -0,14 Ziraat Portföy Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu 1,294795 -0,10 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Bizim Portföy Altın Katılım BYF 177,019328 -0,78 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,028383 -0,72 İş Portföy Altın Fonu 0,022137 -0,72 TEB Portföy Altın Fonu 0,048419 -0,71 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,016944 -0,71(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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