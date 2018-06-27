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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

FİNANS HABERLERİ  | 27.06.2018 14:55 | Son Güncelleme

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Garanti Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,026993 -3,19 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,161867 -2,66 İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,037497 -2,57 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,380384 -2,54 Ata Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,058766 -2,04 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu 1,386587 -0,50 Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu 1,362831 -0,38 Garanti Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu 1,030161 -0,02 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 57,905874 -1,45 Ata Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,123501 -0,26 Ata Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,021592 -0,26 Strateji Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,105077 -0,15 Yapı Kredi Port. BİST Temet. 25 End. His. Sen. Fonu 0,019178 -0,10 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Meksa Portföy İki. Değ. Fon 0,053165 -0,83 İş Portföy Tema Gönüllüleri Değ. Özel Fon 0,020271 -0,46 İş Portföy Üç. Değişken Fon 0,981769 -0,42 Tacirler Portföy Değ. Fon 0,912449 -0,42 Ata Portföy Çoklu Varlık Değ. Fonu 25,335413 -0,39 Yatırım Fonları - Katılım Fonları İş Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,031169 -0,37 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,026538 -0,15 Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu 0,045237 -0,13 Halk Portföy Altın Katılım Fonu 0,013815 -0,12 Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 16,640384 -0,05 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Bizim Portföy Altın Katılım BYF 172,602726 -1,68 Finans Portföy Altın BYF 17,050510 -1,50 Finans Portföy Gümüş BYF 16,101484 -1,23 Ak Portföy Altın Fonu 0,045152 -0,15 İş Portföy Altın Fonu 0,021674 -0,14(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

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