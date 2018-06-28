FİNANS

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

FİNANS HABERLERİ  | 28.06.2018 15:35 | Son Güncelleme

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,027721 -1,21 Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 1,784026 -1,05 Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 444,977610 -0,99 Vakıf Portföy Euro. (Amer. Doları) Borç.Araç.Fonu 0,031500 -0,89 Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,020278 -0,82 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,019367 -2,49 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,019093 -1,14 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,044160 -0,80 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,023790 -0,71 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 1,868644 -0,52 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,021965 -2,95 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,029120 -2,29 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,050930 -2,17 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fon 56,148839 -2,16 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,062996 -1,36 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,053051 -0,67 TEB Portföy PY Değ. Özel Fon 1,323986 -0,58 Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 1,565185 -0,35 İş Portföy PY Kar Payı Ödeyen Değ. Özel Fon 0,010349 -0,32 Kare Portföy Bir. Değ. Fon 1,026345 -0,12 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,026309 -0,86 Halk Portföy Altın Katılım Fonu 0,013698 -0,85 Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu 0,044865 -0,82 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 1,541487 -0,80 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 1,601899 -0,80 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Bizim Portföy Altın Katılım BYF 170,654608 -1,13 Finans Portföy Altın BYF 16,868682 -1,07 Finans Portföy Gümüş BYF 15,938771 -1,01 Ak Portföy Altın Fonu 0,044764 -0,86 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,027546 -0,85(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

PARTNERGaziantep'te dev yaratık şaşkına çevirdiGaziantep'te dev yaratık şaşkına çevirdi
Bakan Tüfenkci, Azerbaycan Gümrük Komitesi Başkanı Mehdiyev'i kabul ettiBakan Tüfenkci, Azerbaycan Gümrük Komitesi Başkanı Mehdiyev'i kabul etti
KSO ve TÜRKLİM'den “Kariyer Port Mükemmeliyet Merkezi”KSO ve TÜRKLİM'den “Kariyer Port Mükemmeliyet Merkezi”
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

En Çok Okunan Haberler

Hindistan'da ilginç olay! Düğünden bir hafta sonra şok yaşadı: Evlendiği kadın...

Hindistan'da ilginç olay! Düğünden bir hafta sonra şok yaşadı: Evlendiği kadın...

Erken seçim olur mu? CHP'li isimden flaş iddia

Erken seçim olur mu? CHP'li isimden flaş iddia

Kamu yönetimine, bürokrasiye yeni düzen

Kamu yönetimine, bürokrasiye yeni düzen

Akaryakıta zam gelecek mi? PÜİS açıkladı

Akaryakıta zam gelecek mi? PÜİS açıkladı

Biletix müşterilerinin bilgileri çalındı… Bilgileri çalınan ne yapacak?

Biletix müşterilerinin bilgileri çalındı… Bilgileri çalınan ne yapacak?

Emekli maaşları Temmuz ayında ne kadar olacak?

Emekli maaşları Temmuz ayında ne kadar olacak?

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bakan Tüfenkci, Azerbaycan Gümrük Komitesi Başkanı Mehdiyev'i kabul etti

Bakan Tüfenkci, Azerbaycan Gümrük Komitesi Başkanı Mehdiyev'i kabul etti

KSO ve TÜRKLİM'den “Kariyer Port Mükemmeliyet Merkezi”

KSO ve TÜRKLİM'den “Kariyer Port Mükemmeliyet Merkezi”

Mark Mobius Akbank Galata Şubesi’nde

Mark Mobius Akbank Galata Şubesi’nde

İHKİB Başkanı Gültepe: İhracatı 33 milyar dolara taşıyacağız

İHKİB Başkanı Gültepe: İhracatı 33 milyar dolara taşıyacağız

 Elektrik dağıtımında ‘Enerjinin Yıldızları’nı kazandıracak protokol imzalandı

 Elektrik dağıtımında ‘Enerjinin Yıldızları’nı kazandıracak protokol imzalandı

Elektrik dağıtım sektörüne 'Enerji yıldızları' kazandırılacak

Elektrik dağıtım sektörüne 'Enerji yıldızları' kazandırılacak

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.