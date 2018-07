Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Garanti Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,027470 -1,44 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,164056 -1,27 İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,037919 -1,24 Ata Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,059649 -1,24 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,385968 -1,13 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Deniz Port. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,185788 -0,15 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,030252 -0,12 Ata Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,126993 -0,06 İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 59,101735 -0,06 Ata Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,022201 -0,05 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy PY Kar Payı Ödeyen Değ. Özel Fon 0,010066 -2,57 Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon 0,333095 -0,32 Deniz Port. Üç. Değ. Fon 0,789938 -0,18 Meksa Portföy İki. Değ. Fon 0,053619 -0,18 İş Portföy Tema Gönüllüleri Değ. Özel Fon 0,020565 -0,15 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Bizim Portföy Bir. Kira Sert. Katılım Fonu 0,011417 -0,37 Bizim Portföy İki. Kira Sert. Katılım Fonu 0,013166 -0,29 Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 17,053492 -0,27 KT Portföy Bir. Katılım Fonu 1,300984 -0,14 Ziraat Portföy Katılım Fonu 0,014809 -0,09 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Finans Portföy Gümüş BYF 15,714275 -0,21 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)