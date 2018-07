Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,162099 -1,19 Garanti Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,027147 -1,18 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,381938 -1,04 Finans Portföy FTSE İst. Bono FBIST BYF 243,297500 -0,94 Ata Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,059116 -0,89 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,211348 -0,10 Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu 1,041439 -0,07 Garanti Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu 1,035930 -0,02 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF 13,825394 -1,49 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,093098 -1,47 İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,046998 -1,42 Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,465304 -1,17 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fon 56,420817 -1,17 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Vakıf Portföy Bir. Değ. Fon 14,458268 -0,80 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,226186 -0,47 İş Portföy Tema Gönüllüleri Değ. Özel Fon 0,020468 -0,47 Yapı Kredi Port. Karma Fon 0,398915 -0,43 Şeker Port. Değ. Fon 0,024859 -0,41 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Garanti Portföy Bir. Katılım Fonu 1,193933 -0,39 Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF) 0,039690 -0,30 İş Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,031980 -0,28 Alkhair Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,922462 -0,10 Halk Port. Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu 1,062183 -0,09(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)