Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,046071 -0,80 Kare Portföy İki. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 0,038769 -0,65 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,029465 -0,57 Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 4,575137 -0,56 İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 4,601496 -0,55 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,019884 -1,61 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,019144 -0,80 Ak Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014350 -0,79 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,023729 -0,54 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,044083 -0,43 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 60,020597 -1,10 Ata Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,127751 -0,77 Ata Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,022338 -0,77 Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF) 1,093034 -0,72 Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,018615 -0,70 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 0,979756 -0,67 Deniz Port. ÖBYM Değ. Özel Fon 1,471124 -0,54 İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,424023 -0,49 Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 1,570511 -0,42 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,053707 -0,32 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Halk Portföy Altın Katılım Fonu 0,013546 -0,94 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,025983 -0,94 Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu 0,044345 -0,90 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,947483 -0,88 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 1,535875 -0,82 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,027226 -0,99 HSBC Portföy Altın Fonu 1,680282 -0,99 Deniz Port. Altın Fonu 0,024030 -0,99 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,016266 -0,99 TEB Portföy Altın Fonu 0,046480 -0,98(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)