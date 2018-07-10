FİNANS

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

FİNANS HABERLERİ  | 10.07.2018 14:42 | Son Güncelleme

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,045444 -1,36 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,029133 -1,13 Kare Portföy İki. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 0,038342 -1,10 Vakıf Portföy Euro. (Amer. Doları) Borç.Araç.Fonu 0,031428 -1,10 Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 4,526022 -1,07 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,043644 -1,00 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,023493 -0,99 Ak Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014209 -0,98 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,018956 -0,98 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,019761 -0,62 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,051746 -0,78 Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) 0,045938 -0,59 Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF) 1,088498 -0,41 Strateji Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,107308 -0,39 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,063124 -0,37 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,053223 -0,90 Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 1,559197 -0,72 Kare Portföy Bir. Değ. Fon 1,027910 -0,52 TEB Portföy Üç. Değ. Fon 0,060850 -0,42 TEB Portföy Mutlak Getiri Hedefli Değ. Fon 3,808584 -0,29 Yatırım Fonları - Katılım Fonları TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 1,513641 -1,45 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,016349 -1,39 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 1,578782 -1,28 Halk Portföy Altın Katılım Fonu 0,013416 -0,96 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,025734 -0,96 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Ak Portföy Altın Fonu 0,043861 -1,00 HSBC Portföy Altın Fonu 1,663521 -1,00 İş Portföy Altın Fonu 0,021061 -1,00 Deniz Port. Altın Fonu 0,023791 -0,99 TEB Portföy Altın Fonu 0,046018 -0,99(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

PARTNERÜnlü model frikik vermemek için çok uğraştı ama...Ünlü model frikik vermemek için çok uğraştı ama...
TOKİ’nin Silivri konut kurası yarın yapılacakTOKİ’nin Silivri konut kurası yarın yapılacak
İran Hürmüz'ü kapatma tehdidini yinelediİran Hürmüz'ü kapatma tehdidini yineledi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fon piyasası Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

En Çok Okunan Haberler

Reuters objektifine yansıdı: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar 'hazır ol'da!

Reuters objektifine yansıdı: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar 'hazır ol'da!

Meclis'e bir parti daha girdi!

Meclis'e bir parti daha girdi!

Çalışanlar dikkat! Kıdem tazminatı zamlandı

Çalışanlar dikkat! Kıdem tazminatı zamlandı

İlaç fiyatlarının tespitini Cumhurbaşkanı belirleyecek

İlaç fiyatlarının tespitini Cumhurbaşkanı belirleyecek

Mehmet Şimşek'ten yeni kabine sonrası ilk açıklama

Mehmet Şimşek'ten yeni kabine sonrası ilk açıklama

e-Devlet'ten yeni hizmet daha!

e-Devlet'ten yeni hizmet daha!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Airbus’ın yeni uçağı Kanada’dan

Airbus’ın yeni uçağı Kanada’dan

TOKİ’nin Silivri konut kurası yarın yapılacak

TOKİ’nin Silivri konut kurası yarın yapılacak

İran Hürmüz'ü kapatma tehdidini yineledi

İran Hürmüz'ü kapatma tehdidini yineledi

Ersoy'un bakanlığı, turizciyi umutlandırdı

Ersoy'un bakanlığı, turizciyi umutlandırdı

Tajani: Yeni hükümetten AB’ye pozitif sinyaller bekliyoruz

Tajani: Yeni hükümetten AB’ye pozitif sinyaller bekliyoruz

Pegasus'a "HR Excellence Awards 2018"de iki ödül

Pegasus'a "HR Excellence Awards 2018"de iki ödül

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.