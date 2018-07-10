Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,045444 -1,36 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,029133 -1,13 Kare Portföy İki. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 0,038342 -1,10 Vakıf Portföy Euro. (Amer. Doları) Borç.Araç.Fonu 0,031428 -1,10 Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 4,526022 -1,07 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,043644 -1,00 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,023493 -0,99 Ak Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014209 -0,98 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,018956 -0,98 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,019761 -0,62 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,051746 -0,78 Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) 0,045938 -0,59 Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF) 1,088498 -0,41 Strateji Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,107308 -0,39 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,063124 -0,37 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,053223 -0,90 Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 1,559197 -0,72 Kare Portföy Bir. Değ. Fon 1,027910 -0,52 TEB Portföy Üç. Değ. Fon 0,060850 -0,42 TEB Portföy Mutlak Getiri Hedefli Değ. Fon 3,808584 -0,29 Yatırım Fonları - Katılım Fonları TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 1,513641 -1,45 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,016349 -1,39 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 1,578782 -1,28 Halk Portföy Altın Katılım Fonu 0,013416 -0,96 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,025734 -0,96 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Ak Portföy Altın Fonu 0,043861 -1,00 HSBC Portföy Altın Fonu 1,663521 -1,00 İş Portföy Altın Fonu 0,021061 -1,00 Deniz Port. Altın Fonu 0,023791 -0,99 TEB Portföy Altın Fonu 0,046018 -0,99(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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