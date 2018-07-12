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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

FİNANS HABERLERİ  | 12.07.2018 14:41 | Son Güncelleme

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Garanti Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,026563 -1,73 Finans Portföy FTSE İst. Bono FBIST BYF 238,220880 -1,52 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,158791 -1,48 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,376429 -1,35 TEB Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,172306 -1,22 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014425 -2,00 Garanti Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu 1,030273 -0,87 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,020391 -0,70 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,020138 -0,66 Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,215463 -0,58 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF 12,189556 -9,03 İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,041663 -8,67 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,083041 -8,08 Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,332916 -7,78 Vakıf Port. BIST30 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 0,367956 -6,98 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Vakıf Portföy Bir. Değ. Fon 13,823401 -4,94 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,215423 -4,24 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,035414 -3,55 Yapı Kredi Port. Karma Fon 0,391074 -3,31 Oyak Portföy Bir. Değ. Fon 0,024279 -3,24 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,027816 -5,68 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,878207 -5,26 Ziraat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,197182 -3,95 İş Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,030838 -3,85 Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 16,792765 -3,39(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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