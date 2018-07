Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Garanti Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,026036 -1,98 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,156139 -1,67 Ata Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,057687 -1,36 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,371423 -1,33 İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,036835 -1,09 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,192837 -0,15 Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,283187 -0,06 TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,019039 -0,05 Garanti Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu 1,029924 -0,03 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,017275 -2,57 Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 0,794754 -2,45 Global Md Portföy Bir. His. Sen. Fonu (H.S.Y.F) 3,846655 -2,05 Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 0,936984 -2,01 Yapı Kredi Port. BİST Temet. 25 End. His. Sen. Fonu 0,018036 -2,00 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon 0,316240 -1,38 İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,338608 -1,31 Global Md Portföy Bir. Değ. Fonu 0,083929 -1,19 İş Portföy Tema Gönüllüleri Değ. Özel Fon 0,019887 -1,06 Ziraat Portföy Büyüyen Çocuk. Yönelik Değ. Öz. Fon 0,016063 -0,94 Yatırım Fonları - Katılım Fonları İş Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,030255 -1,89 Ziraat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,175295 -1,83 Alkhair Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,872210 -1,65 Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,027359 -1,64 Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 16,523094 -1,61(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)