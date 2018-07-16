FİNANS

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

FİNANS HABERLERİ  | 16.07.2018 15:13 | Son Güncelleme

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 468,059281 -0,37 Osmanlı Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 1,370841 -0,09 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,040913 -0,99 Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF 11,985099 -0,57 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,081996 -0,51 Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 0,933398 -0,38 Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 0,792435 -0,29 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon TEB Portföy Mutlak Getiri Hedefli Değ. Fon 3,777771 -0,17 TEB Portföy İki. Değ. Fon 0,071024 -0,15 TEB Portföy Üç. Değ. Fon 0,060445 -0,15 Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,022757 -0,09 İş Portföy Üç. Değişken Fon 0,994000 -0,09 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Bizim Portföy Bir. Katılım Fonu 0,030503 -0,28 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Finans Portföy Gümüş BYF 16,294982 -1,26 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 176,742863 -0,97 Finans Portföy Altın BYF 17,510105 -0,71(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

PARTNERDünyadaki en yaşlı canlı bulundu! 512 yaşında...Dünyadaki en yaşlı canlı bulundu! 512 yaşında...
Limak Enerji'den, elektrik faturasını yüzde 5 indirimli ödeme imkanıLimak Enerji'den, elektrik faturasını yüzde 5 indirimli ödeme imkanı
Arslantürk: Üretici fındığı piyasaya kontrollü indirmeliArslantürk: Üretici fındığı piyasaya kontrollü indirmeli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fon piyasası Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

En Çok Okunan Haberler

Avukat Kamil Tekin Sürek: 'Erdoğan, Berat Albayrak'ı halefi olarak hazırlıyor'

Avukat Kamil Tekin Sürek: 'Erdoğan, Berat Albayrak'ı halefi olarak hazırlıyor'

Ece Erken 'sansür' yorumlarına kızdı bikinili pozunu paylaştı!

Ece Erken 'sansür' yorumlarına kızdı bikinili pozunu paylaştı!

Milyonlarca çalışanın maaşında BES kesintisi başlıyor

Milyonlarca çalışanın maaşında BES kesintisi başlıyor

Sağlık Bakanlığı'nın yeni düzenlemesi yolda! Sigaraya 21 yaş ve 500 metre yasağı geliyor!

Sağlık Bakanlığı'nın yeni düzenlemesi yolda! Sigaraya 21 yaş ve 500 metre yasağı geliyor!

Muğla Marmaris'e yerli turist akını! Akın akın geliyorlar

Muğla Marmaris'e yerli turist akını! Akın akın geliyorlar

Altında EFT dönemi başladı

Altında EFT dönemi başladı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Limak Enerji'den, elektrik faturasını yüzde 5 indirimli ödeme imkanı

Limak Enerji'den, elektrik faturasını yüzde 5 indirimli ödeme imkanı

Arslantürk: Üretici fındığı piyasaya kontrollü indirmeli

Arslantürk: Üretici fındığı piyasaya kontrollü indirmeli

Balıkçılar yeni sezona hazırlanıyor

Balıkçılar yeni sezona hazırlanıyor

Garanti’den Zorlu Enerji’ye 10 milyon dolarlık "Yeşil Kredi"

Garanti’den Zorlu Enerji’ye 10 milyon dolarlık "Yeşil Kredi"

Rize- Artvin Havalimanı'nda pist dolgusuna geçildi

Rize- Artvin Havalimanı'nda pist dolgusuna geçildi

Boğaziçi Üniversitesi enerji politikalarına yön verecek

Boğaziçi Üniversitesi enerji politikalarına yön verecek

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.