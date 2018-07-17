Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,020512 -0,59 Finans Portföy FTSE İst. Bono FBIST BYF 237,023174 -0,47 Kare Portföy İki. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 0,040001 -0,33 Vakıf Portföy Euro. (Amer. Doları) Borç.Araç.Fonu 0,032473 -0,10 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,048377 -0,08 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014482 -1,75 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,020361 -0,77 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,020680 -0,54 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,046361 -0,39 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,019859 -0,35 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF 11,586612 -3,32 İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,039709 -2,94 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,079806 -2,67 Vakıf Port. BIST30 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 0,359914 -1,42 Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 0,920968 -1,33 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Tacirler Portföy Değ. Fon 0,897251 -0,69 Deniz Port. Üç. Değ. Fon 0,755562 -0,64 ING Portföy Bir. Değ. Fon 2,639645 -0,64 Vakıf Portföy Bir. Değ. Fon 13,741398 -0,62 Fokus Portföy Bir. Değ. Fon 5,463112 -0,40 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF) 0,037586 -0,35 Bizim Portföy Bir. Katılım Fonu 0,030450 -0,17 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,017444 -0,10 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 1,610344 -0,06 Halk Portföy Altın Katılım Fonu 0,014066 -0,05 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Finans Portföy Gümüş BYF 16,286311 -0,05 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,028278 -0,05 İş Portföy Altın Fonu 0,022124 -0,05 TEB Portföy Altın Fonu 0,048308 -0,05 HSBC Portföy Altın Fonu 1,746609 -0,05(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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