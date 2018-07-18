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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

FİNANS HABERLERİ  | 18.07.2018 14:29 | Son Güncelleme

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF464,412372-0,98Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu1,891321-0,33İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu0,029227-0,31Şeker Port. Borç. Araç. Fonu0,026852-0,13Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,539647-0,09Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,020211-0,74Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,019749-0,55Ak Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,014451-0,21Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,066676-0,34Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu0,032094-0,02Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Üç. Değişken Fon0,989725-0,51İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon1,019957-0,22Ata Portföy Çoklu Varlık Değ. Fonu25,523571-0,06İş Portföy İki. Değ. Fon6,564289-0,06Meksa Portföy İki. Değ. Fon0,053475-0,04Yatırım Fonları - Katılım Fonları Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu0,017436-0,05Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Finans Portföy Gümüş BYF15,943798-2,10Bizim Portföy Altın Katılım BYF173,356399-1,96Finans Portföy Altın BYF17,165796-1,94(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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