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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

FİNANS HABERLERİ  | 19.07.2018 14:12 | Son Güncelleme

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,028857 -1,27 Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 1,873514 -0,94 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,047935 -0,84 Kare Portföy İki. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 0,039836 -0,49 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,030109 -0,46 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,019935 -1,37 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,019502 -1,25 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,020588 -1,21 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 1,965572 -1,11 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,024708 -1,01 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,037475 -1,47 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,065765 -1,37 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 60,801705 -1,19 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,031415 -1,12 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,023300 -1,03 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Deniz Port. ÖBYM Değ. Özel Fon 1,454173 -0,62 Kare Portföy Bir. Değ. Fon 1,023522 -0,56 Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 1,621682 -0,49 TEB Portföy Üç. Değ. Fon 0,060410 -0,45 İş Portföy PY Kar Payı Ödeyen Değ. Özel Fon 0,010211 -0,45 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,026438 -2,20 Halk Portföy Altın Katılım Fonu 0,013767 -2,15 Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu 0,045057 -2,04 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,017269 -0,96 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 1,597610 -0,80 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,027672 -2,15 İş Portföy Altın Fonu 0,021654 -2,14 HSBC Portföy Altın Fonu 1,709550 -2,14 TEB Portföy Altın Fonu 0,047284 -2,14 Garanti Portföy Altın Fonu 0,054956 -2,14(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Fon piyasası Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

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