Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,159224 -0,75 Garanti Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,026693 -0,74 İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,037442 -0,67 Yapı Kredi Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fon 0,013578 -0,67 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,378110 -0,60 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,020493 -0,46 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF 11,720837 -1,05 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,080436 -0,94 İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,040147 -0,92 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,023239 -0,26 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 60,685816 -0,19 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Oyak Portföy İki. Değ. Fon 0,018417 -0,20 Meksa Portföy İki. Değ. Fon 0,053677 -0,19 TEB Portföy TEB Grubu Değ. Özel Fon 0,031120 -0,19 Deniz Port. Üç. Değ. Fon 0,759712 -0,18 Ata Portföy Çoklu Varlık Değ. Fonu 25,527763 -0,13 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,028318 -0,09 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Finans Portföy Gümüş BYF 15,728599 -0,83 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 173,097389 -0,46 Finans Portföy Altın BYF 17,136669 -0,31(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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