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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

FİNANS HABERLERİ  | 25.07.2018 14:55 | Son Güncelleme

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Finans Portföy FTSE İst. Bono FBIST BYF 236,671969 -2,79 Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,117398 -1,52 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,034889 -1,24 Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,020246 -1,15 Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 1,500850 -1,02 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu 1,051068 -0,55 Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,219501 -0,55 Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,188819 -0,53 Garanti Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu 1,034640 -0,52 TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,021616 -0,41 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF 11,634861 -5,74 İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,039847 -5,45 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,079818 -5,43 Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,146635 -4,50 Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,344648 -4,32 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Vakıf Portföy Bir. Değ. Fon 14,186416 -2,65 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,217326 -2,55 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,035547 -2,16 Yapı Kredi Port. Karma Fon 0,398120 -2,14 Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon 0,321443 -1,81 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,028107 -2,89 İş Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,031297 -2,30 Ziraat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,232223 -2,02 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,914682 -1,99 Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 17,292128 -1,75 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,019791 -0,20(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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