Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Finans Portföy FTSE İst. Bono FBIST BYF 236,671969 -2,79 Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,117398 -1,52 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,034889 -1,24 Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,020246 -1,15 Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 1,500850 -1,02 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu 1,051068 -0,55 Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,219501 -0,55 Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,188819 -0,53 Garanti Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu 1,034640 -0,52 TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,021616 -0,41 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF 11,634861 -5,74 İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,039847 -5,45 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,079818 -5,43 Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,146635 -4,50 Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,344648 -4,32 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Vakıf Portföy Bir. Değ. Fon 14,186416 -2,65 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,217326 -2,55 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,035547 -2,16 Yapı Kredi Port. Karma Fon 0,398120 -2,14 Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon 0,321443 -1,81 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,028107 -2,89 İş Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,031297 -2,30 Ziraat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,232223 -2,02 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,914682 -1,99 Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 17,292128 -1,75 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,019791 -0,20(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
Fiat Chrysler eski CEO'su Marchionne hayatını kaybetti
Susamlı simit üretimi durma noktasına geldi
Kurbanlıkların kimlikleri 'cep'ten öğrenilebilecek
Dolar ne kadar? (25 Temmuz 2018)
Borsa güne yükselişle başladı
Dolar ne kadar? (24 Temmuz 2018 dolar kuru) Gözler Merkez Bankası kararında...
Borsa haftaya nasıl başladı?
İkinci el araba piyasasına ‘bedelli’ hareketliliği
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Hedef etkin bir merkez bankası
Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Kurban Bayramı tatili 9 gün mü? Tatilciler planlarını yaptı bile
Kaskoda yeni dönem başlıyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum